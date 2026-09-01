Χωρίς την οργανωμένη παρουσία των οπαδών του θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός την ΑΕΛ στη Λάρισα, καθώς η Αστυνομία αποφάσισε να απαγορεύσει τη μετακίνηση των φίλων των «ερυθρολεύκων» για την αυριανή αναμέτρηση (20:00).

Ο αγώνας στο ΑΕΛ FC Arena ανοίγει την αυλαία της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας για τις δύο ομάδες, με την απόφαση να λαμβάνεται για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

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