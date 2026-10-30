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Το Κυριακάτικο ντέρμπι Παναθηναϊκού-ΑΕΚ πλησιάζει και στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού σταδίου η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα κληθεί να δώσει την απάντηση στο ερώτημα. Μπορεί να τα καταφέρει εκτός έδρας; Η ΑΕΚ έχει παρουσιαστεί διπρόσωπη μέχρι τώρα. Αχτύπητη στη Νέα Φιλαδέλφεια κι ευάλωτη όταν φεύγει μακριά απ’ αυτήν.
Η Ένωση άφησε πίσω της την ήττα 3-1 από τον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο Ελλάδας που ήταν περιορισμένης βαθμολογικής σημασίας κι έχει επικεντρωθεί σε αυτό με τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα, εκεί όπου είναι απαραίτητο να πάρει τουλάχιστον την ισοπαλία, προκειμένου να παραμείνει σε τροχιά τίτλου.
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