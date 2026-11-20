Τελευταία στην πιάτσα ακούγονται συνέχεια κάτι παρατσούκλια που θυμίζουν Σικελία. Ο Μπούφος, ο Φρουτάκιας, ο Επιπλοποιός, ο Ηπειρώτης και από πάνω ένας καθοδηγητής παράγοντας επαρχιακής ομάδας. Και ότι αυτοί κάνουν κουμάντο στην ΕΠΟ. Κώδικας, λένε, για να μην καταλαβαίνει ο κόσμος…

Ποιοι είναι, δεν ξέρω. Θα σου πω, όμως, ποιοι δεν είναι, σίγουρα! Μπούφος αποκλείεται να είναι ο Μάκης Γκαγκάτσης. Άνθρωπος που βγήκε με 61 ψήφους στις 70, έγινε ο νεότερος πρόεδρος στην ιστορία της Ομοσπονδίας και κάθεται στην Επιτροπή Εθνικών Ομοσπονδιών της UEFA, πώς μπορεί να είναι μπούφος; Οι μπούφοι έχουν μεγάλα μάτια και βλέπουν στο σκοτάδι. Δεν είναι. Πώς, άλλωστε, θα μπορούσε να κάνει καλά κουμάντα στην ΕΠΟ, ένας μπούφος;

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