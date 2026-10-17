Δεν άργησαν να… ανάψουν τα αίματα στο φιλικό των Ιντιάνα Πέισερς με τους Μιλγουόκι Μπακς… Ο Ταϊρίς Χαλίμπερτον δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του, όταν ο Ράιαν Ρόλινς τον έσπρωξε, σε μια φάση δίχως μεγάλη ένταση, και βρέθηκε στο παρκέ.

Ο γκαρντ των Πείσερς σηκώθηκε έξαλλος και επιτέθηκε λεκτικά στον αντίπαλό του, επαναλαμβάνοντας: «Είσαι μια σκ@λα». Η αντίδρασή του δεν πέρασε απαρατήρητη από τους διαιτητές, οι οποίοι τον τιμώρησαν με τεχνική ποινή.

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