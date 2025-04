Οι Μιλγουόκι Μπακς έχασαν ένα παιχνίδι μέσα από τα χέρια τους από τους Πέισερς, αποκλείστηκαν από την συνέχεια των play-off, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να γίνεται έξαλλος με τον πατέρα του Ταϊρίς Χαλιμπάρτον, αλλά και τον Μπένεντικτ Μάθουριν.

Αμέσως μετά την λήξη του αγώνα ο πατέρας του γκαρντ των Πέισερς Ταϊρίς Χαλιμπάρτον, αποφάσισε να πάει μπροστά στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και να τον τρολάρει για τον αποκλεισμό των Μιλγουόκι Μπακς.

Συγκεκριμένα, ο πατέρας του σούπερ-σταρ των Πέισερς με τη λήξη του αγώνα άρχιζε να πανηγυρίζει προκλητικά προς την πλευρά των φιλοξενούμενων και μάλιστα η κάμερα τον «έπιασε» να τους λέει και διάφορες εκφράσεις τύπου «Now go home».

Ο Έλληνας σούπερ σταρ με τους παλμούς στο κόκκινο έγινε έξαλλος με την κίνηση του πατέρα του Ταϊρίς Χαλιμπάρτον. Οι δύο άνδρες ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο, με τους ανθρώπους του τεχνικού επιτελείου των Μπακς, να απομακρύνουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο πριν τα πράγματα γίνουν χειρότερα.

Giannis Antetokounmpo just went face-to-face with Tyrese Haliburton’s father after the Bucks were eliminated in Game 5.

Giannis had to be pulled back by team staffers.pic.twitter.com/FeE6GgEwxS

— Evan Sidery (@esidery) April 30, 2025