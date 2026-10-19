Απίστευτες στιγμές εκτυλίχθηκαν στην αναμέτρηση της Κοζάνης με τον ΑΟ Πανατολικό, η οποία διακόπηκε οριστικά στο ημίχρονο με το σκορ να βρίσκεται στο 0-8!

Τα όσα συνέβησαν στον αγωνιστικό χώρο, αλλά κυρίως έξω απ’ αυτόν συνέθεσαν μια εικόνα αποσύνθεσης για την ομάδα της Κοζάνης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων, η κατάσταση ξέφυγε κατά τη διάρκεια του α ΄ημιχρόνου όταν ο πρόεδρος της Κοζάνης φέρεται να απευθύνθηκε με προσβλητικές εκφράσεις στους ποδοσφαιριστές, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του για την αγωνιστική εικόνα που αντίκριζε. Η ένταση είχε συνέχεια και στα αποδυτήρια καθώς στο ημίχρονο ένας ποδοσφαιριστής πέταξε την φανέλα και αποχώρησε από το γήπεδο, δηλώνοντας αγανάκτηση και πως δεν μπορούσε να συνεχίσει υπό αυτές τις συνθήκες.

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