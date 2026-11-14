Με σταθερά βήματα ο Χάρι Κέιν κινείται στο μονοπάτι της δόξας και της ανάδειξής του σε κορυφαίο Άγγλο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.

Μέχρι πρότινος κορυφαίος παίκτης θεωρούνταν αδιαμφισβήτητα ο Σερ Μπόμπι Τσάρλτον, με 49 γκολ σε 106 εμφανίσεις με την εθνική Αγγλίας. Ήδη αυτά τα στατιστικά τα έχει συντρίψει ο φορ της Μπάγερν, καθώς με τη συμμετοχή του απέναντι στην Κροατία έγινε ο ρέκορντμαν όλων των εποχών με 126 συμμετοχές, ξεπερνώντας τον προηγούμενο κάτοχο του ρεκόρ, Πίτερ Σίλτον (125). Εδώ και καιρό είχε γίνει και πρώτος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής Αγγλίας, φτάνοντας πλέον τα 92 γκολ, καθώς σκόραρε και απέναντι στους Κροάτες και άφησε πολύ πίσω του τον δεύτερο στη σχετική λίστα, Γουέιν Ρούνι, με 53.

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