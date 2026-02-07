Η τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο‑Κορτίνα 2026, το βράδυ της 6ης Φεβρουαρίου 2026, στο Στάδιο San Siro του Μιλάνου ήταν ένα θεαματικό, πολιτισμικό γεγονός με μουσικές, χορούς και παραδοσιακές αναφορές.

Παρουσιάσεις καλλιτεχνών, καλλιτεχνικές παραστάσεις και ζωντανές εκτελέσεις προσέφεραν μια γιορτή που απλώθηκε ταυτόχρονα σε τέσσερις διαφορετικές τοποθεσίες της διοργάνωσης: Μιλάνο, Κορτίνα, Λιβίνιο και Πρετζάζο.

Αντιδράσεις και γιουχαΐσματα κατά την είσοδο της ομάδας του Ισραήλ

Ωστόσο, η είσοδος των εθνικών αποστολών έγινε σε ένα πολιτικά φορτισμένο περιβάλλον από τον πόλεμο του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, με αντιδράσεις από την πλευρά των θεατών.

Κατά την είσοδο της ισραηλινής αποστολής στο στάδιο, μέρος του πλήθους εκφράστηκε με γιουχαΐσματα και σφυρίγματα, καθώς οι αθλητές κρατούσαν τη σημαία και προχωρούσαν στην παρέλαση.

Στις περισσότερες τηλεοπτικές μεταδώσεις, η μουσική και τα ηχητικά εφέ της τελετής κάλυψαν ή έκαναν πιο «ήπια» την απόδοση αυτών των αντιδράσεων στους τηλεθεατές.

Σε άλλες μεταδόσεις όπως αυτή του καναδικού καναλιού CBC, οι παρουσιαστές και οι σχολιαστές αναφέρθηκαν στα γιουχαΐσματα που ακούστηκαν από τις εξέδρες, όταν εμφανίστηκε η ισραηλινή ομάδα.

Η αντίδραση αυτή στο Ισραήλ, όπως είναι φυσικό, συνδέεται με την τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα με τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Πριν καν ξεκινήσει η τελετή, υπήρξαν διαδηλώσεις στην πόλη του Μιλάνου κατά της παρουσίας πρακτόρων και πολιτικών που συνδέονται με αμερικανικές υπηρεσίες και κατά πολιτικών θέσεων που εκλαμβάνονται ως υποστηρικτικές προς το Ισραήλ.