Στη σύλληψη πέντε ατόμων για οπαδικό επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον Δεκέμβριο του 2025 στον Άγιο Δημήτριο Αττικής προχώρησαν οι Αστυνομικές Αρχές. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην κατοχή του ενός εξ αυτών βρέθηκε το χρηματικό ποσό των 302.190 ευρώ, το οποίο διαπιστώθηκε ότι ανήκε σε συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο επίσης συνελήφθη.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της 17ης Δεκεμβρίου 2025, όταν περίπου δέκα οπαδοί του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στην περιοχή και φέρονται να έκαναν γκράφιτι. Έγιναν αντιληπτοί από αντίστοιχο αριθμό οπαδών της ΑΕΚ, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή μεταξύ των δύο πλευρών.

