Χειρουργήθηκε το πρωί της Παρασκευής (20/11) ο Τσικίνιο ο οποίος φρόντισε να στείλει μήνυμα αισιοδοξίας στους φιλάθλους του Ολυμπιακού.

«Όλα καλά, παιδιά (ola kala guys). Σύντομα θα επιστρέψω. Θετική ενέργεια! Τα λιοντάρια αναρρώνουν διαφορετικά. Σας αγαπώ όλους», ανέφερε χαρακτηριστικά σε Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης.

Ο Πορτογάλος μέσος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Πέμπτης (19/11), με τις ιατρικές εξετάσεις να δείχνουν κάταγμα στο μετατάρσιο.

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