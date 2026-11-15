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Ο Φάμπιαν Χιουρτσέλερ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επάνοδο του Στέφανο Τζίμα στην αγωνιστική δράση με τη Μπράιτον.
Ο 20χρόνος Έλληνας επιθετικός επέστρεψε πρόσφατα στις προπονήσεις της Μπράιτον, μετά από την ρήξη χιαστού που υπέστη στις 3 Δεκεμβρίου 2025. O πρώην στράικερ του ΠΑΟΚ πάτησε ξανά χορτάρι, μετά από σχεδόν ένα χρόνο και η αγγλική ομάδα τον καλωσόρισε με ένα υπέροχο video.
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