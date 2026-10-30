Ένα σημαντικό, αλλά όχι απρόοπτο αγωνιστικό πρόβλημα καλείται να διαχειριστεί η Κόμο εν όψει της αναμέτρησης με την ΑΕΚ, καθώς ο Μόιζε Κεν θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου πέντε εβδομάδες.

Μια εξέλιξη που αλλάζει τα δεδομένα για την ιταλική ομάδα και αποτελεί αναμφίβολα πλήγμα για τον Σεσκ Φάμπρεγκας, ο οποίος περίμενε να έχει σύντομα στην διάθεσή του τον Ιταλό επιθετικό προκειμένου να ενισχύσει τις επιθετικές επιλογές της ομάδας.

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