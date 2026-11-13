Σε υψηλούς τόνους συνεχίζει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απέναντι στις εξελίξεις που συγκλονίζουν το ελληνικό μπάσκετ, στέλνοντας το δικό του μήνυμα μέσω Instagram.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε βίντεο στα social media, στο οποίο εμφανίστηκε αποφασισμένος να μην αφήσει αναπάντητες τις αναφορές και τις αιχμές που, όπως υποστηρίζει, στρέφονται εναντίον του.

Μάλιστα, χρησιμοποίησε ιδιαίτερα χαρακτηριστικές εκφράσεις, δίνοντας το στίγμα της στάσης που προτίθεται να κρατήσει.

«Ξεκινήσατε τη λάσπη; Ούτε ομπρέλα δεν θα κρατήσω», ανέφερε αρχικά, για να συμπληρώσει πως απέναντι στα ψέματα και στις επιθέσεις θα απαντά με αλήθειες, χωρίς να κάνει πίσω.

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