Σκηνές που δεν τιμούν τον ελληνικό αθλητισμό σημειώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου 7/3, έξω από το Στάδιο Απόστολος Νικολαΐδης στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν ομάδα αγνώστων κινήθηκε επιθετικά εναντίον του πούλμαν που μετέφερε την αποστολή της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού.

Οι «ερυθρόλευκες» αποχωρούσαν από το γήπεδο μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, στο οποίο οι γηπεδούχες είχαν επικρατήσει με 90-70. Την ώρα που το πούλμαν κινούνταν στην περιοχή, περίπου 30 οπαδοί εμφανίστηκαν στο οδόστρωμα και επιτέθηκαν στο όχημα.

Η στιγμή της επίθεσης στο πούλμαν της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού:

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι δράστες άρχισαν να πετούν προς το πούλμαν αντικείμενα, όπως πλαστικά μπουκάλια, πέτρες, ακόμη και μία καρέκλα, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στην αποστολή της ομάδας.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που κατέγραψαν παίκτριες του Ολυμπιακού και μέλη της αποστολής από το εσωτερικό του οχήματος, φαίνονται άτομα με ακάλυπτα πρόσωπα να επιτίθενται στο πούλμαν, να εκτοξεύουν αντικείμενα και να εξαπολύουν υβριστικά συνθήματα εναντίον των αθλητριών.

Την ίδια στιγμή, μέσα στο πούλμαν επικράτησε αναστάτωση, με τις παίκτριες να ακούγονται εμφανώς φοβισμένες, προσπαθώντας να αντιληφθούν τι ακριβώς συμβαίνει.

Η κατάσταση εκτονώθηκε όταν αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν κοντά στο σημείο παρενέβησαν άμεσα. Με τη χρήση χημικών απώθησαν τους συγκεντρωμένους οπαδούς, επιτρέποντας στο πούλμαν να αποχωρήσει από την περιοχή.

Σημειώνεται ότι ο αγώνας είχε διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς παρουσία φιλάθλων στις εξέδρες. Παρόλα αυτά, περίπου 30 άτομα κατάφεραν να συγκεντρωθούν έξω από το γήπεδο και να επιτεθούν στην αποστολή του Ολυμπιακού.

Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Ωστόσο, οι εικόνες που καταγράφηκαν έρχονται να προστεθούν σε μια ακόμη περίπτωση βίας που σκιάζει τον ελληνικό αθλητισμό και το μπάσκετ.

Το οπτικό υλικό που έχει καταγραφεί εξετάζεται από τις Αρχές, με στόχο την ταυτοποίηση των ατόμων που συμμετείχαν στην επίθεση.