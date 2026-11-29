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Τι είναι ο Ηρακλής ο οποίος συμπλήρωσε σήμερα (29/11) 108 χρόνια από την ίδρυσή του;
Ο ιστορικός σύλλογος της Θεσσαλονίκης είναι o Ημίθεος; Ο ιστορικός σύλλογος της Θεσσαλονίκης είναι ο «γηραιός» λόγω του ότι αποτελεί το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο της συμπρωτεύουσας; Ο ιστορικός σύλλογος της Θεσσαλονίκης είναι οι «κυανόλευκοι» λόγω των χρωμάτων στη φανέλα του;
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