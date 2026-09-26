Ακόμη μία σπουδαία διάκριση πρόσθεσε στην πλούσια συλλογή του ο Στέφανος Ντούσκος. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης της κωπηλασίας κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ με την ομάδα World Team, στο πλαίσιο των αγώνων Shanghai Sprints, κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο την αγωνιστική του χρονιά.

Ο Ντούσκος δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στους αντιπάλους του και στη «μάχη» για την πρώτη θέση επικράτησε του Βρετανού Κάλουμ Ντίξον, καλύπτοντας την απόσταση σε 1:37.90.

Ο Έλληνας πρωταθλητής βγήκε μπροστά από τα πρώτα μέτρα της κούρσας και στο πρώτο μισό της διαδρομής, στα 250 μέτρα, είχε ήδη δημιουργήσει προβάδισμα περίπου δύο δευτερολέπτων απέναντι στον Ντίξον.

Περισσότερα στο paixebala.gr…