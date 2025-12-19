Το «εισιτήριο» για την απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference League εξασφάλισε την τελευταία αγωνιστική της League Phase η ΑΕΚ Λάρνακας μετά τη νίκη της επί της Σκεντίγια με 1-0, ενώ ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, η Κρίσταλ Πάλας απέτυχε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Κουόπιο στο «Σέλχαρστ Παρκ» (2-2) κι έμεινε εκτός οκτάδας (10η), κάτι που σημαίνει ότι θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στα νοκ άουτ μέσω των playoffs.

Με βασικό τον Σβάρνα και τον Κωνσταντόπουλο να περνά αλλαγή, η Ρακόβ έφυγε νικήτρια από την Κύπρο με 1-0 επί της Ομόνοια και κατετάγη 2η, κάτι που σημαίνει ότι προκρίθηκε απευθείας στους «16» του θεσμού.

Έκπληξη και στην Ολλανδία, όπου η Άλκμααρ έμεινε στο 0-0 με την Γιαγκελόνια και δεν πέρασε στην προνομιούχο 8άδα (14η), οπότε θα παίξει την πρόκριση στα play off.

Η 6η αγωνιστική της League Phase του Conference League:

ΑΕΚ (Ελλάδα)-Κραϊόβα (Ρουμανία) 3-2 (65′ Βίντα, 90’+8 Κουτέσα, 90’+15 πέν. Γιόβιτς – 30′ Μπαϊράμ, 59′ Τσικαλντάου)

ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος)-Σκεντίγια (Β. Μακεδονία) 1-0 (83′ Αντζιέλσκι)

Άλκμααρ (Ολλανδία) – Γιαγκελόνια (Πολωνία) 0-0

Τσέλιε (Σλοβενία)- Σέλμπουρν (Ιρλανδία) 0-0

Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)- Κουόπιο (Φινλανδία) 2-2 (6′ Ούτσε, 76′ Ντέβενι – 50′ Πάρζιτσεκ, 53′ Σισέ)

Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία)- Νόα (Αρμενία) 2-0 (27′ Καμπάεφ, 50′ Πονομαρένκο)

Λωζάνη (Ελβετία) – Φιορεντίνα (Ιταλία) 1-0 (59′ Σίγκουα)

Λέγκια Β. (Πολωνία) – Λίνκολν Ρεντ Άιμπς (Γιβραλτάρ) 4-1 (21′ Τσόλακ, 62′ Καπούστκα, 70′ Ράιοβιτς, 83′ Μπιτσακτσιάν – 89′ Ντε Μπαρ)

Μάιντς (Γερμανία)- Σαμσουνσπόρ (Τουρκία) 2-0 (44′ Βίντμερ, 48′ πέν. Αμίρι)

Ομόνοια (Κύπρος)- Ρακόβ Τσεστόχοβα (Πολωνία) 0-1 (49′ Ρέπκα)

Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία)- Ντρίτα (Κόσοβο) 3-0 (33′ Λεζέν, 66′ Γκουμπάου, 83′ Πάτσα)

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)- Ριέκα (Κροατία) 0-0

Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)- Χάμρουν(Μάλτα) 3-1 (14′ πέν. Μπερκ, 45’+4 Γκραντ, 90’+3 ΜακΓκόβερν – 20′ Κόφι)

Σίγκμα Όλομουτς (Τσεχία)- Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 1-2 (84′ Κραλ – 35′,45’+1 πέν. Ίσακ)

Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)- Χάκεν (Σουηδία) 1-0 (85′ Μπλάκμαν)

Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)- Αμπερντίν (Σκωτία) 3-0 (16′ Μερκάδο, 29′ Χαράσλιν, 66′ Κούολ)

Στρασμπούρ (Γαλλία)- Μπρέινταμπλικ (Ισλανδία) 2-1 (11′ Νανασί, 80′ Γκόντο – 37′ Γκουνλάουγκσον)

Ζρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία – Ραπίντ Βιένης (Αυστρία) 1-1 (90’+3 αυτ. Αουσου – 11′ Σάουμπ)

Η τελική βαθμολογία (σε 6 αγώνες)

Στρασμπούρ 16 Πρόκριση στους «16»

Ρακόβ Τσεστόχοβα 14 Πρόκριση στους «16»

ΑΕΚ 13 Πρόκριση στους «16»

Σπάρτα Πράγας 13 Πρόκριση στους «16»

Ράγιο Βαγεκάνο 13 Πρόκριση στους «16»

Σαχτάρ Ντόνετσκ 13 Πρόκριση στους «16»

Μάιντς 13 Πρόκριση στους «16»

ΑΕΚ Λάρνακας 12 Πρόκριση στους «16»

——————–

Λοζάνη 11 Play off

Κρίσταλ Πάλας 10 Play off

Λεχ Πόζναν 10 Play off

Σαμσουνσπόρ 10 Play off

Τσέλιε 10 Play off

Άλκμααρ 10 Play off

Φιορεντίνα 9 Play off

Ριέκα 9 Play off

——————–

Γιαγκελόνια 9 Play off

Ομόνοια 8 Play off

Νόα 8 Play offs

Ντρίτα 8 Play off

Κουόπιο 7 Play off

Σκεντίγια 7 Play off

Ζρίνσκι Μόσταρ 7 Play off

Σίγκμα Όλομουτς 7 Play off

——————–

Κραϊόβα 7

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 7

Ντιναμό Κιέβου 6

Λέγκια Βαρσοβίας 6

Σλόβαν Μπρατισλ. 6

Μπρέινταμπλικ 5

Σάμροκ Ρόβερς 4

Χάκεν 3

Χάμρουν Σπάρτανς 3

Σέλμπουρν 2

Αμπερντίν 2

Ραπίντ Βιένης 1