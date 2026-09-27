Η λίστα των ομάδων που προβιβάστηκαν στην ελίτ του ερασιτεχνικού μας ποδοσφαίρου, τη Γ ΄ Εθνική, έχει συλλόγους, που κουβαλάνε βαριά κληρονομία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το paixebala.gr, διάλεξε να σας παρουσιάσει δέκα από αυτές, οι οποίες κάνουν πρεμιέρα σήμερα (27/9) στην τρίτη τη τάξη εθνική μας κατηγορία.

Επιστρέφουν από τις αλάνες των τοπικών πρωταθλημάτων, αλλά η κάθε μία έχει τη δική της ξεχωριστή ιστορία και κάποτε μαγνήτιζαν με το ποδόσφαιρο που έπαιζαν τα βλέμματα των ποδοσφαιρόφιλων.

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