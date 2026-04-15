Ήγγικεν η ώρα της επιστροφής. Έφαγες τα αρνάκια σου, έσπασες τα αβγά σου, γενικώς έσκασες στο φαγητό και στο αυτοκίνητο με το πήγαινε-έλα στο χωριό. Και τι κατάλαβες με αυτό; Μια τρύπα στο νερό. Έξοδα και ταλαιπωρία. Στην Ελλάδα καλλίτερα τέτοιες μέρες να μένεις στο κέντρο, που αδειάζει κι έχει άπλα. Θυμίζει εποχές κορωναϊού, όταν έκανα έξω βόλτες κι έψαχνα άνθρωπο να μιλήσω και δεν έβρισκα. Καλά που ήταν και τα σκυλιά, τα αδέσποτα σαν εμένα, όπως κι εκείνα που έβγαζαν βόλτα τα αφεντικά τους στέλνοντας πρώτα το SMS στον Τάκη. Τον ΜητσοΤάκη.

