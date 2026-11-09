Ο Βαγγέλης Παυλίδης έδωσε την εκτός έδρας νίκη στην Μπενφίκα με 3-2 στον αγώνα με την Εστρέλα Αμαδόρα με το γκολ που έβαλε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων και τη διατήρησε σε τροχιά διεκδίκησης του πρωταθλήματος Πορτογαλίας (έχει πέντε βαθμούς λιγότερους από την πρωτοπόρο και αήττητη Πόρτο).

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός αποθεώνεται από την «A Bola» η οποία τον έχει κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδό της.

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