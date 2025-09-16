Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνας και του Ολυμπιακού, Ερίκ Αμπιντάλ, διέψευσε μέσω των social media, τις φήμες που τον ήθελαν να μην ζει.

«Κάποιες φήμες δεν θα έπρεπε ποτέ να υπάρχουν. Είμαι εδώ, με την οικογένειά μου, και όλα είναι καλά. Ο σεβασμός είναι το κλειδί. Υπάρχει μια οικογένεια και τα παιδιά μου πίσω από μένα. Για να είμαι σαφής, είμαι καλά, είμαι ζωντανός και υγιής. Σας ευχαριστώ για τη στήριξη και τα μηνύματα ανησυχίας. Ας επικεντρωθούμε σε ό,τι πραγματικά έχει σημασία», δήλωσε.

Ο Γάλλος ευχαρίστησε τον κόσμο για όλα τα μηνύματα διέψευσε τις πληροφορίες που τον ήθελαν να έχει φύγει από τη ζωή μετά από χειρουργική επέμβαση.

Tο 2011 ο 46χρονος επιβίωσε από καρκίνο στο συκώτι.