Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι άρχισε η διάθεση των εισιτηρίων για τα ματς της 24ης και της 26ης αγωνιστικής της STOIXIMAN Super League 2025-26 στην ALLWYN Arena, με αντιπάλους την AEL FC Novibet (7/3 – 18:00) και την Κηφισιά (22/3 – 19:00) αντίστοιχα.

Στους συγκεκριμένους δύο αγώνες δίνεται η δυνατότητα για την αγορά πακέτου εισιτηρίων στις Θύρες 8-10 που θα αφορά γονείς με παιδιά. Αγοράζοντας ένα εισιτήριο ενηλίκου, ο γονέας θα έχει τη δυνατότητα να προμηθευτεί και έως δύο παιδικά εισιτήρια ΔΩΡΕΑΝ, με υποχρέωση ωστόσο να προχωρήσει κανονικά στην επιλογή θέσης και στην έκδοση εισιτηρίου για τα παιδιά. Τα εν λόγω πακέτα ισχύουν για παιδιά έως 15 ετών.

Όποιος φίλος της ΑΕΚ επιθυμεί να αγοράσει εισιτήριο σε θέση για ΑΜΕΑ με αμαξίδιο, μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ μόνο με e-mail στη διεύθυνση: tickets@aekfc.gr.

Τονίζουμε πως είναι σε ισχύ τα νέα μέτρα για τη διαδικασία εισόδου στις αθλητικές εγκαταστάσεις και αυτή γίνεται αποκλειστικά με χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet και υπενθυμίζουμε πως η ΠΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη επιτυχημένη λήψη του εισιτηρίου στην εφαρμογή.

Ταυτόχρονα, εφιστούμε την προσοχή στους κατόχους εισιτηρίων (απλών και διαρκείας), καθώς παραμένουν σε εφαρμογή αυστηρές διατάξεις Νόμου σχετικά με την υποχρέωσή τους σε επίδειξη εγγράφων ταυτοποίησης προσώπου και επιβολή ποινών και κυρώσεων τόσο στους παραβάτες, όσο και στην ΠΑΕ.

Υπενθυμίζεται ότι τα παιδιά απαιτείται να καθίσουν σε ξεχωριστή θέση και, κατά συνέπεια, είναι απαραίτητη η αγορά εισιτηρίου.

Αυτονόητη είναι η απαγόρευση χρήσης και ρίψης οποιουδήποτε αντικειμένου στον εσωτερικό και περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης της ALLWYN Arena, που επιφέρει ποινές φυλάκισης, προστίμου και απαγόρευσης εισόδου στους παραβάτες, καθώς και εξοντωτικές ποινές προστίμου και κεκλεισμένων των θυρών στην ΠΑΕ ΑΕΚ. Επίσης, απαγορεύεται η είσοδος στο γήπεδο με σακίδιο μεγαλύτερο σε διαστάσεις από κόλλα Α4.

Μπορείτε να μεταβιβάσετε τα εισιτήρια διαρκείας σας έως και 6 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα.