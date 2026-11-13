Η Μακάμπι Τελ Αβίβ επικράτησε με 80-73 της Χάποελ Τελ Αβίβ, στο ισραηλινό ντέρμπι που διεξήχθη στην Κύπρο, πανηγυρίζοντας μια σημαντική νίκη στην 11η αγωνιστική της Euroleague.

Η ομάδα του Όντεντ Κάτας είχε περισσότερες επιθετικές λύσεις στο πρώτο ημίχρονο και πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα οκτώ πόντων (41-33). Η Χάποελ αντέδρασε δυναμικά στην τρίτη περίοδο, ισοφάρισε σε 43-43 και πέρασε μπροστά, όμως οι τυπικά γηπεδούχοι ανέκτησαν τον έλεγχο.

Με τον Κλαρκ και τον Κόλσον να δίνουν κρίσιμες λύσεις, η Μακάμπι διατήρησε το προβάδισμα στα τελευταία λεπτά, παρά την προσπάθεια της Χάποελ να επιστρέψει, και από τη γραμμή των ελευθέρων βολών έφτασε στην τελική επικράτηση με 80-73.

Στο 3-8 ανέβασε το ρεκόρ της η Μακάμπι, τη στιγμή που το σύνολο του Δημήτρη Ιτούδη υποχώρησε στο 6-5.

Τα δεκάλεπτα: 25-21, 41-33, 56-52, 80-73

Μακάμπι (Κάτας): Χορντ 8, Κλαρκ 14 (2), Σόρκιν 9, Μπρισέτ 4, Ρέιμαν, Ντιμπαρτολομέο 6, Γουάλας 5, Λιφ, Τάις 10 (1), Μάνταρ 10, Κόλσον 14 (3).

Χάποελ (Ιτούδης): Τζέρμαν, Μπλέικνι 3, Μπράιαντ 12 (1), Κόφι 13 (2), Γουέινραϊτ 2, ΛεΝτέι, Οντιάσε 8, Μίτσιτς 14 (1), Οτούρου 13, Γκινάτ 5.