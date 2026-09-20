Το παραδοσιακό ντέρμπι του σκωτσέζικου πρωταθλήματος βάφτηκε μπλε. Το περίφημο «Old Firm» ανέδειξε νικήτρια τη Ρέιντζερς μέσα μάλιστα στην έδρα της πρωταθλήτριας Σέλτικ με 1-0, στο πλαίσιο της 7ης του σκωτσέζικου πρωταθλήματος.

Το γκολ που έκρινε το ντέρμπι στο «Σέλτικ Παρκ» πέτυχε ο Ναντέρι στο 33ο λεπτό. Έτσι, η διαφορά χωρίζει τις δύο ομάδες μειώθηκε στους δύο βαθμούς με τη Σέλτικ να γνωρίζει την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα.

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