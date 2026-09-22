Τέλος εποχής στο ΝΒΑ, με τον Ντοκ Ρίβερς να παρατάει την προπονητική έπειτα από 27ετή πορεία στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη καθώς δέχτηκε να αναλάβει ρόλο σχολιαστή στην εκπομπή του NBC που θα καλύπτει τα παιχνίδια του «μαγικού κόσμου».

Έπειτα από 2.062 παιχνίδια (4ος στην ιστορία του ΝΒΑ), 1.195 νίκες (6ος στην ιστορία του ΝΒΑ) και ένα πρωτάθλημα τη σεζόν 2008-09 με τους Μπόστον Σέλτικς, ο Ντοκ Ρίβερς αποφάσισε να βάλει τέλος στην προπονητική του καριέρα, μένοντας για πάντα στην ιστορία ως ένας εκ των εμβληματικότερων προπονητών που πέρασαν από τα παρκέ.

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