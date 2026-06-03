Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αυστρίας, Ραλφ Ράνγκνικ, αποφάσισε να μην καλέσει αντικαταστάτη στην αποστολή για το Παγκόσμιο Κύπελλο μετά τον τραυματισμό του μέσου Κρίστοφ Μπάουμγκαρτνερ.

Ο Μπάουμγκαρτνερ τέθηκε εκτός διοργάνωσης έπειτα από τραυματισμό στον μηρό που υπέστη πριν από τη νίκη της Αυστρίας με 1-0 επί της Τυνησίας σε φιλικό αγώνα τη Δευτέρα (1/6). Η απώλεια του 26χρονου ποδοσφαιριστή της Λειψίας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό πλήγμα για την αυστριακή ομάδα.

«Πρόκειται φυσικά για πολύ πικρή εξέλιξη τόσο για τον Κρίστοφ όσο και για εμάς ως ομάδα», δήλωσε ο Ράνγκνικ.

Η αποστολή της Αυστρίας αναχωρεί την Πέμπτη (4/6) για τις Ηνωμένες Πολιτείες, εν όψει της πρεμιέρας της στον 10ο όμιλο απέναντι στην Ιορδανία στις 16 Ιουνίου. Στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή και την Αλγερία.