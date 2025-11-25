Η Φενέρμπαχτσε χρειάστηκε να πατήσει το… γκάζι στο φινάλε για να ξεφύγει από τον κλοιό της Βίρτους Μπολόνια, πανηγυρίζοντας εν τέλει μία αγχωτική νίκη με 66-64 σκορ επί των Ιταλών στην Κωνσταντινούπολη, φτάνοντας τις πέντε συνεχόμενες επιτυχίες στην Euroleague (8-5).

Οι φιλοξενούμενοι έδειξαν από τα πρώτα λεπτά ότι δεν είχαν ταξιδέψει απλώς για να «συμμετάσχουν» και απείλησαν σοβαρά με μια νίκη-δήλωση, πέφτοντας τελικά μαχόμενοι στο 6-7.

Η Βίρτους έβγαλε εντυπωσιακή ένταση στο πρώτο μέρος, μπερδεύοντας τη Φενέρ με την άμυνά της και βρίσκοντας στο πρόσωπο του Ντιουφ έναν απροσδόκητο καταλύτη. Τα 9 ριμπάουντ του σε μόλις 15 λεπτά έδωσαν αέρα στη Μπολόνια, που κράτησε τους γηπεδούχους χαμηλά και δεν επέτρεψε ρυθμό ούτε για δείγμα.

Το ματς οδηγήθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Στο 54-54 όλα έδειχναν πιθανά, όμως ο Μπόλντουιν πήρε την κατάσταση πάνω του και έδωσε ανάσα στη Φενέρ (62-59). Ο Μόργκαν απάντησε με ψυχραιμία για το 64-64 στο τελευταίο λεπτό, όμως οι Ιταλοί «πλήρωσαν» δύο χαμένα αμυντικά ριμπάουντ στη χειρότερη στιγμή. Η Φενέρ δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και έκλεισε το παιχνίδι με 66-64.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Μπόλντουιν με 18 πόντους, ενώ ο Μόργκαν ξεχώρισε για τη Βίρτους με 13.

Τα δεκάλεπτα: 15-17, 30-31, 50-47, 66-64

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γιασικεβίτσιους): Μπέικοτ 5, Μπάλντουιν 18 (4/8 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 4/4 βολές), Μέλι 4 (6 ριμπάουντ), Χόρτον Τάκερ 8, Μπόστον, Μπιμπέροβιτς 8, Μπιτίμ 2, Γιάντουνεν 2 (5 ριμπάουντ), Χολ 9 (3/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κόλσον 8 (3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μπιρτς 2

ΒΙΡΤΟΥΣ (Ιβάνοβιτς): Βιλντόσα 8 (4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Έντουαρντς 11, Παγιόλα 5 (5 ασίστ), Νιάνγκ 3, Ακόρσι, Άλστον 6 (4 ριμπάουντ), Χάκετ, Μόργκαν 13 (2/4 δίποντα, 2/6 τρίποντα), Ντιαρά 2, Τζάλοου 9 (4/4 δίποντα), Ντιουφ 7 (12 ριμπάουντ), Ακέλε