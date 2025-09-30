Ένα δυσλειτουργικό αγωνιστικό πλάνο, ένας προπονητής υπό αμφισβήτηση, μια ομάδα ακόμη «τραυματισμένη» από την καταστροφική περσινή της κατάληξη. Ο Άγιαξ βρίσκεται σε δύσκολη καμπή την στιγμή που ταξιδεύει σήμερα Τρίτη (30/9) στη Μασσαλία για το ματς με τη Μαρσέιγ στη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ηττημένοι εντός έδρας από την Ίντερ (0-2) στην πρεμιέρα, οι Ολλανδοί βρίσκονται υπό τεράστια πίεση στη 2η αγωνιστική, καθώς οι κριτικές είναι πολύ σκληρές μετά από ένα δύσκολο ξεκίνημα στην Eredivisie.

Το Σάββατο, ο Ντάβι Κλάασεν και οι συμπαίκτες του πήραν μια μικρή ανάσα κερδίζοντας δύσκολα τη Μπρέντα (2-1) κι ανέβηκαν στην τρίτη θέση ενός πρωταθλήματος που κυριαρχεί η Φέγενορντ του Ρόμπιν φαν Πέρσι. Αυτή η αγχωτική νίκη, ωστόσο, δεν καθησύχασε τους οπαδούς: Η «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» γέμισε αποδοκιμασίες στο τέλος. Αιτία; Το φτωχό θέαμα που προσφέρει η ομάδα από την αρχή της σεζόν.

«Ο Άγιαξ δεν ήταν καθόλου εντυπωσιακός φέτος και κόντρα στη η ομάδα άγγιξε τον πάτο. Ήταν δραματικό, με ανύπαρκτο αγωνιστικό πλάνο», τόνισε ο Πιερ φαν Χόιντονκ, πρώην διεθνής φορ και αναλυτής του Voetbal International. «Ο Όουεν Βάινταλ και ο Άντον Γκάαϊ, που τα προηγούμενα χρόνια δεν θεωρούνταν αρκετά καλοί, σήμερα είναι βασικοί. Αυτό δεν λέει πολλά για την ποιότητα του ρόστερ;» πρόσθεσε.

Για να καταλάβει κανείς την οργή των φιλάθλων, πρέπει να γυρίσει στο τέλος της περασμένης σεζόν: ο Άγιαξ, ενώ βρισκόταν πρώτος με διαφορά 11 βαθμών πέντε αγωνιστικές πριν το τέλος, κατέρρευσε, αφήνοντας τον τίτλο να πάει στην Αϊντχόφεν.

Αυτό το τραγικό σενάριο κόστισε τη θέση του στον προπονητή Φραντσέσκο Φαριόλι, που είχε έρθει από τη Νις το καλοκαίρι. Του καταλογίστηκε υπερβολικά αμυντικό ποδόσφαιρο, μακριά από τη φιλοσοφία του «total football» που συνδέεται ιστορικά με τον Άγιαξ και το παραδοσιακό του 4-3-3.

Για διάδοχό του, η διοίκηση εμπιστεύθηκε έναν «δικό της», τον Τζόνι Χάιτινγκα, μέχρι τότε βοηθό του συμπατριώτη του Άρνε Σλοτ στη Λίβερπουλ. Όμως ακόμα δεν υπάρχει «χημεία».

«Ο Τζόνι είναι εξαιρετικός τύπος, αλλά δεν λειτουργεί», σχολίασε ο Ράφαελ φαν ντερ Φάαρτ. Και συμπλήρωσε: «Κόντρα στη Μπρέντα ήρθε μεν νίκη, αλλά η εικόνα ήταν πολύ κακή και ο Άγιαξ θα μπορούσε κάλλιστα να χάσει 6-2».

Ο Ιμπραχίμ Αφελάι πρόσθεσε: «Ορισμένοι παίκτες δεν αγωνίζονται στις θέσεις τους. Για παράδειγμα, ο Κλάασεν που είναι καθαρό “6άρι”, παίζει ως επιτελικός. Δεν γίνεται».

Λείπει επίσης ο καθαρός φορ. Ο Βουτ Βέγκχορστ τραυματίστηκε πολλές φορές και παρότι υπήρχαν ελπίδες να παίξει στη Μασσαλία, τελικά δεν είναι στην αποστολή. «Αυτό το ματς έρχεται λίγο νωρίς γι’ αυτόν», εξήγησε ο τεχνικός τη Δευτέρα (29/9).

Όσο για τον Κάσπερ Ντόλμπεργκ, που επέστρεψε από την Άντερλεχτ την τελευταία μέρα των μεταγραφών με προσδοκίες «μεσσία», παραμένει κι αυτός εκτός λόγω τραυματισμού.

Η Μαρσέιγ συναντά, λοιπόν, τον Άγιαξ ίσως στην καλύτερη στιγμή, γνωρίζοντας μάλιστα πως το πρόγραμμα που έρχεται για τον ολλανδικό σύλλογο μόνο εύκολο δεν είναι: Σπάρτα Ρότερνταμ, Άλκμααρ, Τσέλσι, Τβέντε, Χέρενφεν και Γαλατάσαραϊ. Δεν είναι βέβαιο ότι ο Χάιτινγκα θα αντέξει…