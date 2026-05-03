H Μπαρτσελόνα επικράτησε 2-1 της Οσασούνα στην Παμπλόνα και ξέφυγε στο +14 από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Καταλανοί χρειάζονται πλέον μία απώλεια βαθμών των «μερένχες» για να πανηγυρίσουν και μαθηματικά το 29ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους, λίγες ημέρες πριν το επερχόμενο Clasico.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο, με την Μπαρτσελόνα να έχει την κατοχή και την Οσασούνα τις ευκαιρίες, με κορυφαία το δοκάρι του Μπούντιμιρ στο 36′. Στην επανάληψη οι Καταλανοί αύξησαν την πίεση και, μετά τις αλλαγές του Χάνσι Φλικ, βρήκαν τη λύση στο φινάλε.

