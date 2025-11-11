H Παρτιζάν επιβλήθηκε την Τρίτη με 78-76 της Μονακό για την 10η αγωνιστική της Euroleague, ωστόσο το εν λόγω ματς θα μείνει στην ιστορία, λόγω της αγκαλιάς, που είχαν οι Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς και Βασίλης Σπανούλης, μετά από 15 ολόκληρα χρόνια.

Ως γνωστόν οι σχέσεις των δύο ανδρών δεν ήταν και η καλύτερη, μετά την απόφαση του «Kill Bill» να αποχωρήσει το 2010 από τον Παναθηναϊκό για να μεταπηδήσει στον Ολυμπιακό.

Εντούτοις απόψε οι δύο άντρες δεν έμειναν στην κλασική χειραψία, αφού αγκαλιάστηκαν, δείχνοντας πως πλέον οι σχέσεις τους έχουν βελτιωθεί.

Μάλιστα ο «Ζοτς» για αρκετά δευτερόλεπτα στον άλλοτε παίκτη του στο «τριφύλλι», χωρίς να έχει γίνει γνωστό το τι είπαν.