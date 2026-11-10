Η Μπαρτσελόνα ταξιδεύει στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό την Παρασκευή (13/11, 21:15), με τον Αλεκσάνταρ Σέκουλιτς να ελπίζει στις επιστροφές των Χουάν Νούνιεθ και Ουμότζα Γκίμπσον, για το ματς με τους πράσινους.

Τον Παναθηναϊκό των τριών σερί νικών αντιμετωπίζει σε μερικές μέρες η Μπαρτσελόνα, η οποία συνεχίζει την προετοιμασία της για το παραδοσιακό ντέρμπι, που θα στρέψει πάνω του τα «φώτα» στην τελευταία ημέρα της 11ης αγωνιστικής της Euroleague.

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