O Πορτογάλος προπονητής της Άντερλεχτ, Μπρούνο, αναφέρθηκε στον αγώνα της Πέμπτης (26/11) με τον ΟΦΗ για το Europa League

Μεταξύ άλλων, επεσήμανε ότι ο βασικός τερματοφύλακας της, ο 34χρονος Κόλιν Κόοσεμανς αγωνίστηκε την Κυριακή δίχως να προπονηθεί το περασμένο δεκάημερο . Γι’ αυτό σκέφτεται να τον αφήσει εκτός του αγώνα με τον ΟΦΗ προκειμένου ν’ αποθεραπευτεί πλήρως.

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