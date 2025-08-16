Συναγερμός σήμανε το Σάββατο στην Εθνική Σλοβενίας, καθώς ο Λούκα Ντόντσιτς τραυματίστηκε στο φιλικό παιχνίδι με τη Λετονία, στη Ρίγα.

Πιο συγκεκριμένα, στο 23ο λεπτό του αγώνα ο Γκρεγκόρ Χρόβατ έχασε την ισορροπία του και έπεσε προς τα πίσω, χτυπώντας τον σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς, ο οποίος έδειχνε να πονάει πολύ.

Ο ηγέτης των Σλοβένων αποχώρησε κουτσαίνοντας για τα αποδυτήρια της Xiaomi Arena, ενώ επέστρεψε και κάθισε στον πάγκο της ομάδας του, φορώντας πολιτικά ρούχα.

Ο Ντόντσιτς στο πρώτο ημίχρονο αγωνίστηκε για 16:42 λεπτά, προλαβαίνοντας να σκοράρει 26 πόντους (2/3 δίποντα, 5/10 τρίποντα, 7/7 βολές), να μαζέψει τέσσερα ριμπάουντ, να μοιράσει πέντε ασίστ και να κάνει δύο κλεψίματα.