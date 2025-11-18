Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι Μιλγουόκι Μπακς, καθώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε στον αγώνα με τους Καβαλίερς, στον οποίο τα «ελάφια» ηττήθηκαν με 118-106.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ένιωσε ενοχλήσεις στον αριστερό προσαγωγό προς το τέλος της δεύτερης περιόδου, μετά από φάουλ πάνω στον Μόμπλεϊ, και κατευθύνθηκε άμεσα στα αποδυτήρια χωρίς να επιστρέψει ποτέ στο παρκέ.

Αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη ήττα για την ομάδα του Μιλγουόκι, που πάντως αγωνιά για τον Αντετοκούνμπο, ο οποίος είχε 14 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 13 λεπτά συμμετοχής.

Η πρώτη εκτίμηση της ομάδας κάνει λόγο για θλάση στον αριστερό προσαγωγό, ωστόσο η ακριβής κατάσταση θα ξεκαθαριστεί μετά τις ιατρικές εξετάσεις, στις οποίες θα υποβληθεί ο «Greek Freak».

Ντοκ Ρίβερς: «Δεν δείχνουν καλά τα πράγματα»

Ο προπονητής των Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, μετά το τέλος του αγώνα με τους Καβαλίερς, δεν έκρυψε την ανησυχία του για την κατάσταση του σταρ της ομάδας.

«Δεν θα ξέρουμε τίποτε μέχρι αύριο. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι δεν φαίνονται καλά τα πράγματα», δήλωσε χαρακτηριστικά στην έναρξη της συνέντευξης Τύπου.

Η εικόνα του Γιάννη είναι κρίσιμη για τη συνέχεια της σεζόν, με την ομάδα να περιμένει τα αποτελέσματα των εξετάσεων για να καθορίσει την περαιτέρω πορεία του στο παρκέ.

Έπεσαν μαχόμενα τα« ελάφια»

Παρά την απουσία του Αντετοκούνμπο στο δεύτερο ημίχρονο, οι Μπακς πάλεψαν, όμως ένα ξέσπασμα του Σαμ Μέριλ στην τέταρτη περίοδο έγειρε οριστικά την πλάστιγγα. Ο πρώην παίκτης των Μπακς πέτυχε 11 από τους 20 πόντους του στο τελευταίο δωδεκάλεπτο και με τρίποντο ανέβασε τη διαφορά στο 100-91, δίνοντας στους Καβαλίερς τον χώρο που έψαχναν για να «κλειδώσουν» τη νίκη.

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ ήταν εντυπωσιακός, τελειώνοντας το ματς με 37 πόντους και 7 ασίστ, ενώ είχε ήδη 25 πόντους στο ημίχρονο με 10/13 σουτ. Ο Μόμπλεϊ πρόσθεσε μια «γεμάτη» εμφάνιση με 14 πόντους, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ αλλά και 6 λάθη.

Για το Μιλγουόκι, ο Ράιαν Ρόλινς πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνισή του με τη φανέλα των Μπακς, σκοράροντας 24 πόντους με 5/10 τρίποντα. Ο Μάιλς Τέρνερ είχε 15 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ πρόσθεσε 12. Ο Κόουλ Άντονι έδωσε 8 ασίστ ερχόμενος από τον πάγκο.

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς οι Σίξερς, τα ξημερώματα της Παρασκευής (21/11) στις 03:00 στο Μιλγουόκι.

Από εκεί και πέρα οι Σικάγο Μπουλς επέστρεψαν στις νίκες μετά από πέντε σερί ήττες, επικρατώντας 130-127 μέσα στο Ντένβερ και «σπάζοντας» παράλληλα το επταπλό νικηφόρο σερί των Νάγκετς.

Ο Τζος Γκίντεϊ ήταν ο κορυφαίος των φιλοξενούμενων με 21 πόντους και 14 ριμπάουντ, ενώ άλλοι πέντε παίκτες των Μπουλς τελείωσαν με διψήφιο αριθμό πόντων (Ντοσούνμου 21, Χέρτερ 20, Σμιθ 16, Κάρτερ 15, Μπουζέλις 13). Η Σικάγο, που προερχόταν από ματς δύο παρατάσεων στη Γιούτα, είχε εντυπωσιακό πλεονέκτημα πάγκου (66-9), ενώ αγωνίστηκε χωρίς τον Κόμπι Γουάιτ λόγω διαχείρισης μετά την επιστροφή του.

Για το Ντένβερ, ο Νίκολα Γιόκιτς υπέγραψε το όγδοο τριπλ-νταμπλ της χρονιάς με 36 πόντους, 18 ριμπάουντ και 13 ασίστ, αλλά αστόχησε στο τρίποντο της ισοφάρισης στο φινάλε. Ο Τζαμάλ Μάρεϊ είχε 34 πόντους και 11 ριμπάουντ, ο Άρον Γκόρντον 24 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Κάμερον Τζόνσον είχε 19 πόντους.

Στο Μαϊάμι οι Χιτ άντεξαν την πίεση στο φινάλε και επικράτησαν 115-113 των Νιου Γιορκ Νικς, βάζοντας τέλος σε ένα μίνι σερί δύο ηττών και παίρνοντας μια άτυπη ρεβάνς για τη βαριά ήττα της Παρασκευής στο «Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν».

Ο Νόρμαν Πάουελ ηγήθηκε του Μαϊάμι με 19 πόντους, με συνολικά επτά παίκτες των Χιτ να τελειώνουν με διψήφιο αριθμό. Ο Ντέιβιον Μίτσελ είχε 18, ο Κέλ’ελ Γουέαρ πρόσθεσε 16 πόντους και 14 ριμπάουντ, ενώ οι Φοντέκιo, Χακέζ Τζούνιορ και Λάρσον σημείωσαν από 13.

Οι Νικς, που αγωνίστηκαν χωρίς τους τραυματίες Τζέιλεν Μπράνσον και Οτζι Ανουνόμπι, επέστρεψαν από το -10 στο τελευταίο τρίλεπτο με τον ΜακΜπράιντ (25 πόντοι) να βάζει 13 στο τέταρτο δωδεκάλεπτο. Έφτασαν στο 112-110 με 1:10 για το τέλος, ενώ ο Τάουνς (22 πόντοι, 15 ριμπάουντ) με τρίποντο μείωσε ξανά στον πόντο (114-113). Ωστόσο, ο Μίτσελ έγραψε το 115-113 από τη γραμμή και ο Γουέαρ έκανε σπουδαίο μπλοκ στον Τάουνς στα 13’’ για να «κλειδώσει» το αποτέλεσμα. Ο Μικάλ Μπρίτζες πρόσθεσε 23 πόντους για τους Νικς, που έμειναν στο 25% από τα 6,75 (9/36).

Όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς:

Κλίβελαντ – Μιλγουόκι 118-106

Ντιτρόιτ – Ιντιάνα 127-112

Φιλαδέλφεια – Κλίπερς 110-108

Τορόντο – Σάρλοτ 110-108

Μαϊάμι – Νέα Υόρκη 115-113

Μινεσότα – Ντάλας 120-96

Νέα Ορλεάνη – Οκλαχόμα Σίτι 109-126

Ντένβερ – Σικάγο 127-130

OI ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Τορόντο 9-5

Νέα Υόρκη 8-5

Φιλαδέλφεια 8-5

Βοστώνη 7-7

Μπρούκλιν 2-11

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 12-2

Κλίβελαντ 10-5

Σικάγο 7-6

Μιλγουόκι 8-7

Ιντιάνα 1-13

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ατλάντα 9-5

Μαϊάμι 8-6

Ορλάντο 7-7

Σάρλοτ 4-10

Ουάσινγκτον 1-12

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 14-1

Ντένβερ 10-3

Μινεσότα 9-5

Πόρτλαντ 6-7

Γιούτα 5-8

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 10-4

Γκόλντεν Στέιτ 9-6

Φοίνιξ 8-6

Λ.Α. Κλίπερς 4-10

Σακραμέντο 3-11

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Χιούστον 9-3

Σαν Αντόνιο 9-4

Μέμφις 4-10

Ντάλας 4-11

Νέα Ορλεάνη 2-12