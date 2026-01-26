Ο Άγγλος επιθετικός της Ρόμα, Τάμι Έιμπραχαμ, ο οποίος ήταν δανεικός στην Μπεσίκτας από τον περασμένο Αύγουστο, υπέγραψε επίσημα με την τουρκική ομάδα τη Δευτέρα, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος της Κωνσταντινούπολης.

«Θα καταβληθεί στη Ρόμα ένα ποσό μεταγραφής ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ», ανακοίνωσε η Μπεσίκτας.

Ο Έιμπραχαμ, ο οποίος έχει 11 συμμετοχές και 3 γκολ για την Εθνική Αγγλίας, εντάχθηκε στη Ρόμα το καλοκαίρι του 2021 από την Τσέλσι για περισσότερα από 40 εκατομμύρια ευρώ.

Ο 28χρονος φορ είχε παραχωρηθεί δανεικός στη Μίλαν τη σεζόν 2024-25 πριν εγκατασταθεί στην Κωνσταντινούπολη, όπου έχει σκοράρει 13 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις την αγωνιστική περίοδο 2025-26.