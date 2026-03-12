Τουλάχιστον τρία άτομα τραυματίστηκαν το βράδυ της Τετάρτης (11/03), έπειτα από μαζική συμπλοκή ανάμεσα σε οπαδούς της Θέλτα και της Λιόν στο Βίγκο της Ισπανίας, λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση των δύο ομάδων για τη φάση των «16» του Europa League.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της περιοχής, τα επεισόδια σημειώθηκαν έξω από το γνωστό νυχτερινό μαγαζί 20th Century Rock, όπου βρέθηκαν αντιμέτωποι φίλαθλοι των δύο ομάδων, με την ένταση να κλιμακώνεται πολύ γρήγορα.

