Η απογοήτευση από την πρώτη εντός έδρας ήττα των Νιου Γιορκ Νικς στους τελικούς του NBA μετατράπηκε σε ένταση και βία στους δρόμους γύρω από το Madison Square Garden, λίγα λεπτά μετά το φινάλε της αναμέτρησης με τους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Χιλιάδες φίλοι των Νικς είχαν κατακλύσει από νωρίς την περιοχή, με αρκετούς να παρακολουθούν τον αγώνα μέσω γιγαντοοθονών που είχαν στηθεί έξω από το γήπεδο. Η μεγάλη προσέλευση, σε συνδυασμό με την αδυναμία πολλών φιλάθλων να εισέλθουν στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους λόγω πληρότητας, δημιούργησε συνθήκες έντονου συνωστισμού ήδη από τις ώρες πριν από το τζάμπολ.

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