Έπειτα από μία ιστορική παρθενική σεζόν στην Euroleague, η διοίκηση της Βαλένθια έχει καταθέσει αίτημα στην Euroleague για την μετατροπή της σε μόνιμο μέλος της διοργάνωσης.

Η Βαλένθια θέλει να καθιερωθεί στην ευρωπαϊκή ελίτ τα επόμενα χρόνια, με τους Ανδαλουσιανούς να έχουν ήδη ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με τη διοργάνωση, προκειμένου να μετατραπούν σε franchise και να μπορούν να απολαμβάνουν τα ίδια προνόμια με τα υπόλοιπα 13 μόνιμα μέλη της διοργάνωσης, μετά την επέκταση που σχεδιάζεται τα επόμενα χρόνια.

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