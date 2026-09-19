Την τέταρτη νίκη της σε πέντε αγωνιστικές της Serie A πανηγύρισε η Λάτσιο, η οποία επικράτησε 2-0 της Βενέτσια στο «Πέντσο» και διατηρήθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, μαζί με Ρόμα και Ίντερ.

Η ομάδα του Τζενάρο Γκατούζο χρειάστηκε να ξεπεράσει τις δυσκολίες του πρώτου ημιχρόνου, καθώς η Βενέτσια είχε την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ από την άσπρη βούλα στο 17΄. Ο Χρήστος Μανδάς, όμως, απέκρουσε το πέναλτι και κράτησε όρθια τη Λάτσιο.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr