Τα καιρικά φαινόμενα στη Βόρεια Αμερική έχουν δυσκολέψει πολύ τις συνθήκες στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο με αποκορύφωμα τη διακοπή στο χθεσινό ματς της Γαλλίας με το Ιράκ (3-0) το οποίο άρχισε τα μεσάνυχτα και ολοκληρώθηκε πριν τις 4π.μ,, με διακοπή 135 λεπτών εξαιτίας ηλεκτρικής καταιγίδας!

Λίγες ώρες αργότερα η Ισπανία έγινε αποδέκτης των ακραίων καιρικών φαινομένων καθώς η προπόνηση στο προπονητικό της κέντρο στη Τσατανούγκα του Τενεσί ακυρώθηκε μετά από μόλις 15 λεπτά από την έναρξή της λόγω καταιγίδας.

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