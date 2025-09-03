Η Ισπανία γνώρισε την ήττα από την Ιταλία με 67-63 στην τέταρτη αγωνιστική του Group C του EuroBasket 2025, με το ρεκόρ της να υποχωρεί στο 2-2. Ο Σάντι Αλδάμα συνεχίζει να αποτελεί τον πρώτο σκόρερ της «Ρόχα» και αυτό το καλοκαίρι, έχοντας μέσο όρο 14,5 πόντους στη διοργάνωση. Μετά το ματς με τους Ιταλούς, ο φόργουορντ των Μέμφις Γκρίζλις εμφανίστηκε αποφασισμένος, τονίζοντας στη συνέντευξη Τύπου πως η ομάδα πρέπει να αντιδράσει.

Η επόμενη αναμέτρηση με την Ελλάδα αποκτά χαρακτήρα «τελικού», καθώς η Ισπανία μπορεί να τερματίσει μέχρι και τρίτη, αλλά δεν αποκλείεται και να μείνει εκτός συνέχειας. Το αποτέλεσμα του αγώνα Βοσνία – Γεωργία θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της ομάδας του Σέρτζιο Σκαριόλο στη διοργάνωση.

Συγκεκριμένα ο Αλδάμα είπε: «Κάναμε καλό παιχνίδι, αλλά όχι τόσο ώστε να κερδίσουμε. Στο δεύτερο μέρος το παιχνίδι πήγε στον ρυθμό τους, χάσαμε κάποια σουτ που συνήθως βάζουμε και είχαμε έλλειψη συγκέντρωσης.

Είναι δύσκολο να το χωνέψεις, αλλά θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα και θα παίξουμε μέχρι θανάτου απέναντι στην Ελλάδα».