Η Ελβετία προκρίθηκε στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επικρατώντας 2-0 της Αλγερίας στο Βανκούβερ, με τέρματα των Έμπολο και Ντόγιε. Το παιχνίδι αυτό ήταν το τελευταίο με τη φανέλα της Εθνικής ομάδας για τον σταρ των Αλγερινών Ριγιάντ Μαχρέζ, ο οποίος ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τη διεθνή καριέρα αμέσως μετά τη σφυρίχτρα, κλείνοντας έναν κύκλο που ξεκίνησε από το 2014.

Το μέλλον του προπονητή Βλαντιμίρ Πέτκοβιτς πλέον κρέμεται από μια κλωστή, παρότι δεν έχει υπάρξει ακόμα επίσημη ανακοίνωση απόλυσης. Ο Βόσνιος τεχνικός με ελβετικό και κροατικό διαβατήριο είχε μάλιστα ανανεώσει το συμβόλαιό του με την Αλγερινή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου μέχρι το 2028, λίγες μέρες μόλις πριν την έναρξη της διοργάνωσης, κάτι που κάνει τη σημερινή κατάσταση ακόμα πιο περίπλοκη.

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