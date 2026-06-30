Τις τελευταίες ώρες οι φημολογίες περί αποχώρησης του Λεμπρόν Τζέιμς από το Λος Άνζτελες πληθαίνουν, με τον «Βασιλιά» να είναι έτοιμος να δώσει τα χέρια με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και να μετακομίσει στο Σαν Φρανσίσκο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την απέναντι όχθη του Ατλαντικού, η διοίκηση των «Πολεμιστών», είναι αποφασισμένη να κυνηγήσει μέχρι τέλους την περίπτωση του 41χρονου σταρ, που την πεσινή σεζόν είχε πολύ καλή παρουσία στους «Λιμνανθρώπους», σε μικρότερο πλέον αγωνιστικό χρόνο.

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