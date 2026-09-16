Η Μπολόνια απέλυσε τον προπονητή Ντομένικο Τεντέσκο έπειτα από μόλις τέσσερις αγώνες στον πάγκο της, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος την Τετάρτη, με τον πρώην τεχνικό της Φιορεντίνα και της Αταλάντα, Ραφαέλε Παλαντίνο, να τον αντικαθιστά.

Ο Τεντέσκο κατέγραψε μία ισοπαλία και τρεις ήττες στα τέσσερα παιχνίδια του στη Serie A ως προπονητής των «Ροσομπλού» της Εμίλια-Ρομάνια, με την ομάδα του να σημειώνει δύο γκολ σε αυτές τις αναμετρήσεις. Ο Γερμανοιταλός προπονητής είχε αναλάβει καθήκοντα τον Ιούνιο, μετά από θητείες στη Φενέρμπαχτσε και την Εθνική ομάδα του Βελγίου.

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