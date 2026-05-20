Σε νέα εποχή θα περάσει το UEFA Nations League από την σεζό0ν 2028/29. Σύμφωνα με το πλάνο από τις τέσσερις κατηγορίες θα περάσει σε τρεις των 18 ομάδων.

Κάθε League θα αποτελείται από τρεις ομίλους των έξι ομάδων που θα παίζουν έξι αγώνες εναντίον πέντε διαφορετικών αντιπάλων. Εντός ή εκτός έδρας εναντίον ομάδων από διαφορετικά γκρουπ, εντός και εκτός έδρας εναντίον του αντιπάλου του ίδιου γκρουπ.

Με 55 ομάδες που συμμετέχουν, η League C θα περιλαμβάνει έναν όμιλο επτά ομάδων, των οποίων το πρόγραμμα θα ξεκινήσει νωρίτερα. Οι προημιτελικοί, το Final-4 και τα playoffs ανόδου/υποβιβασμού θα ολοκληρώσουν τη μορφή χωρίς αλλαγές.

Οι προκριματικοί στην Ευρώπη θα έχουν επίσης μια κλιμακωτή δομή: League 1, που αποτελείται από τις 36 ομάδες των UNL Leagues A και B και League 2 που αποτελείται από τις υπόλοιπες 18 (ή 19) ομάδες UNL. Στη League 1 θα υπάρχουν τρεις όμιλοι των 12 ομάδων που θα κληρωθούν από τρία γκρουπ των 12 ομάδων. Κάθε ομάδα θα παίξει έξι εντός ή εκτός έδρας αγώνες εναντίον έξι διαφορετικών αντιπάλων, δύο ανά γκρουπ, παρόμοια με τη μορφή των διασυλλογικών διοργανώσεων της UEFA.

Η League 2 θα διεξαχθεί ακριβώς όπως η UNL League C με τρεις ομίλους των έξι (ή έναν των επτά).

Οι οικοδέσποινες ομάδες παρόλο που προκρίνονται απευθείας στην τελική διοργάνωση, θα συμμετάσχουν στα ευρωπαϊκά προκριματικά με στόχο τη θέση τους στην επόμενη έκδοση του UEFA Nations League.

Οι ομάδες με την καλύτερη κατάταξη από κάθε όμιλο της League 1 θα προκριθούν απευθείας, ενώ οι υπόλοιπες θέσεις θα κατανεμηθούν μέσω ενός συστήματος play-offs, το οποίο θα εγγυηθεί δίκαιες πιθανότητες πρόκρισης και στις ομάδες της League 2.

Η ιδέα θα τελειοποιηθεί τους επόμενους μήνες πριν υποβληθεί για τελική έγκριση της λεπτομερούς μορφής στην επόμενη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής της UEFA τον Σεπτέμβριο.

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, δήλωσε: «Οι νέες μορφές θα βελτιώσουν την ανταγωνιστική ισορροπία, θα μειώσουν τον αριθμό των νεκρών αγώνων, θα προσφέρουν έναν πιο ελκυστικό και δυναμικό αγώνα στους οπαδούς, διασφαλίζοντας παράλληλα δίκαιες πιθανότητες πρόκρισης για όλες τις ομάδες και χωρίς να προστεθούν επιπλέον ημερομηνίες στο διεθνές ημερολόγιο.

Συνολικά, οι αλλαγές θα αυξήσουν την αξία του ποδοσφαίρου των εθνικών ομάδων ανδρών της UEFA και ανυπομονούμε για την εφαρμογή των νέων συστημάτων διοργάνωσης».