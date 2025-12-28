Ο Φρανκ Ες δεν θα δηλώνει πλέον κάτοικος Νίκαιας, καθώς αποτελεί παρελθόν για τη Νις.

Όπως αναφέρει η «Equipe», το απόγευμα σήμερα (28/12) οι δύο πλευρές αποφάσισαν να λύσουν κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας τους.

Η χαμηλή βαθμολογική θέση της ομάδας στη Ligue 1 επέφερε το «διαζύγιο» ανάμεσα στις δύο πλευρές που ακολουθούν κοινούς δρόμους από το καλοκαίρι του 2024.

Πρώτο φαβορί για την αντικατάσταση του είναι ο 64χρονος Κλοντ Πιελ, ο οποίος τα τελευταία τέσσερα χρόνια είναι μακριά από τους πάγκους.