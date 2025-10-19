Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Μετά από έξι χαμένους τελικούς και 882 ημέρες μακριά από τους τίτλους ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Νο 14) έφτασε σήμερα (19/10) στην κατάκτηση του Almaty Open.

Ο Ρώσος που είχε να κατακτήσει ένα τρόπαιο από τη Ρώμη τον Μάιο του 2023, επικράτησε την Κυριακή στον τελικό του Γάλλου Κορεντίν Μουτέ με 7-5, 4-6, 6-3 και πανηγύρισε τον 21ο ATP τίτλο στην καριέρα του.

Ο Μεντβέντεφ, μπορεί να μην ανεβαίνει θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη, αλλά με το τρόπαιο αυτό, κέρδισε 2 στο ATP Race (Νο13).

O Κορεντίν Μουτέ μετρά πλέον 0-3 σε τελικούς. Θα ανέβει πάντως 5 θέσεις και θα βρεθεί για πρώτη φορά στο Νο.36 του κόσμου.