Η Σεβίλλη την Κυριακή ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με ισοπαλία (1-1) εναντίον της Τουλούζ.

Ο Αργεντινός προπονητής των Ανδαλουσιανών, Ματίας Αλμέιδα έκανε σήμερα (11/8) μια ανασκόπηση της προετοιμασίας, τονίζοντας:

«Ψάχνουμε για ένα διαφορετικό στυλ από αυτό που χρησιμοποιούμε, χρησιμοποιώντας μια διαφορετική μεθοδολογία. Κάθε αλλαγή χρειάζεται λίγο χρόνο, αλλά έχουμε δει κάποια καλά πράγματα, ειδικά στη νοοτροπία της απόκτησης βαθμών.

Είναι δύσκολο για μένα να είμαι ικανοποιημένος γιατί υπάρχουν πάντα πράγματα που πρέπει να διορθωθούν. Θα είμαι ικανοποιημένος όταν τελειώσει το τουρνουά και τα αποτελέσματα είναι καλά».

Εν συνεχεία ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ επισήμανε: «Αυτή η εβδομάδα σηματοδοτεί την αρχή ενός ονείρου για τους οπαδούς, τους διευθυντές και τον καθένα από εμάς. Στο ποδόσφαιρο, περνάς τις ίδιες εποχές με το έτος: περνάς χειμώνα, καλοκαίρι, φθινόπωρο και άνοιξη, αλλά ο στόχος είναι να έχουμε μια συνεπή άνοιξη ή καλοκαίρι».

Η Σεβίλλη ξεκινάει τη διαδρομή της στη LaLiga την Κυριακή (17/8) στο σπίτι της Αθλέτικ Μπιλμπάο.