Ο Ματίας Αλμέιδα εξέφρασε την συμπαράσταση του στον Λιονέλ Μέσι για την απώλεια του πατέρα του, ενώ αναφέρθηκε και στον χαμό του δικού του γονιού.

H Μοντερέι επικράτησε εκτός έδρας 2-1 με ανατροπή της Ίντερ Μαϊάμι για το Leagues Cup, με τον Λιονέλ Μέσι να μην δίνει το «παρών» στην αναμέτρηση καθώς ταξίδεψε στο Ροσάριο προκειμένου να παραστεί στην κηδεία του πατέρα του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση των δύο ομάδων.

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