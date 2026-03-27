Ο αποκλεισμός της Λιλ από την Άστον Βίλα στον γύρο των «16» του Europa League άφησε μια πικρή γεύση στη γαλλική ομάδα, τόσο εντός όσο κι εκτός γηπέδου.

Οι παίκτες του Μπρούνο Τζενέσιο δεν κατάφεραν να σκοράρουν στους δύο αγώνες, προκαλώντας μεγάλη κριτική για τις τακτικές επιλογές του προπονητή, ενώ η κακή απόδοση έβαλε τέλος στις ηπειρωτικές φιλοδοξίες του συλλόγου της βόρειας Γαλλίας, ο οποίος είχε πάντως εξ ορισμού μια δύσκολη κλήρωση εναντίον ενός από τα φαβορί για την κατάκτηση της διοργάνωσης.

Εκτός γηπέδου, η UEFA επέβαλε αυστηρές κυρώσεις στους «Λιλουά» για διάφορα περιστατικά που συνέβησαν στο στάδιο «Πιερ-Μορουά», στη διάρκεια του πρώτου αγώνα.

Ο σύλλογος πρέπει να πληρώσει συνολικό πρόστιμο 82.750 ευρώ για χρήση φωτοβολίδων, ρίψη αντικειμένων, μπλοκάρισμα δημόσιων διαδρόμων και καθυστερημένη έναρξη του παιχνιδιού.